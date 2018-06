Kanzler Kurz trifft heute Premierminister Netanjahu

Gestern besuchte Sebastian Kurz (ÖVP) die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem, entzündete in der Halle der Erinnerungen die Flamme für die Opfer, betonte die Verantwortung Österreichs für die Shoa. "Auf Österreich liegt eine schwere Schuld. Wir sind verantwortlich für unsere Geschichte und müssen alles unternehmen, dass so etwas nie wieder geschehen kann."



Distanz zur FPÖ

Nicht nur an die Vergangenheit, sondern auch an die problematische Gegenwart erinnerte den Kanzler Deborah Hartmann von der "International School for Holocaust Studies". Sie machte die österreichische Delegation während ihres Vortrags beim Denkmal für die zerstörten Gemeinden darauf aufmerksam, dass es in der FPÖ noch immer Politiker wie Andreas Mölzer gebe, "denen man erklären muss, was die Shoah war, von welcher Katastrophe wir eigentlich sprechen". Mölzer hatte in einer TV-Debatte Doron Rabinovici zynische Antworten gegeben, als dieser erklärte, dass Familien mit Holocaust-Opfern sich aussuchen könnten, mit wem sie trauern und Gedenken und wen sie bei Gedenkfeiern nicht dabei haben wollen – und dass er (Rabinovici) Mölzer auch nicht auf einer Trauerfeier seiner Familie haben wolle.

Auch die antisemitischen Vorfälle (Stichwort: Nazi-Liederbücher) innerhalb der FPÖ in jüngster Vergangenheit waren Thema. Hartman verwies auf rund 30 antisemitische Vorfälle seit November 2017. Auch Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG), verwies auf diese Problematik. Anfang des Jahres erneuerte die IKG ihren Beschluss, keine Beziehungen zur FPÖ zu unterhalten. Deutsch hatte erst vor kurzem im ORF gesagt: "Die FPÖ soll einmal ein Jahr lang keine antisemtischen Vorfälle mehr produzieren. Sonst ist eine Aussöhnung zwischen der jüdischen Gemeinde und den Freiheitlichen kein Thema." Kurz selbst bekam von Oskar Deutsch in Yad Vashem Unterstützung: Der Kanzler sei ein Garant für den konsequenten Kampf gegen den Antisemitismus.



Der Koalitionspartner von Sebastian Kurz ist in Israel unerwünscht

Israel verweigert jeden Kontakt mit der FPÖ, mit von ihr geführten Ministerien wird lediglich auf Beamtenebenen verkehrt, das gilt auch für Aussenministerin Karin Kneissl. Sie ist zwar parteilos, wurde aber von der FPÖ nominiert. Kurz wird deshalb von Bildungsminister Heinz Fassmann begleitet. Erst gestern hatte Kurz Verständnis für die anhaltende Skespsis der israelischen Regierung ausgedrückt.



Heute steht das Treffen mit Premierminister Netanjahu an

Am Vormittag empfing Sebastian Kurz Oppositionsführer Yair Lapid von der liberalen Partei Yesh Atid im Jerusalemer Hotel Mamilla. Laut Tweet von Lapid ging es dabei um die Golanhöhen, an der Grenze zwischen Israel und Syrien. Zu Mittag traf Sebastian Kurz mit Premier Benjamin Netanyahu zusammen. Auf der Agenda des Arbeitsessen stehe das iranische Atomprogramm, heißt es in israelischen Medien. Am Abend wird der österreichische Kanzler vor dem Weltforum des American Jewish Committee (AJC) eine Rede halten, anschließend gibt es ein Dinner. Morgen, Dienstag, fliegt der Kanzler weiter nach Berlin. Dort wird er Amtskollegin Angela Merkel treffen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(isa)