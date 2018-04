Perverser filmt Mäderl (6) zwischen die Beine

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall bereits am Samstagnachmittag in einem Bekleidungsgeschäfts im deutschen Karlsruhe.

Eine Frau beobachtete einen Mann dabei, wie er ziellos in der Kinderabteilung eines Modehauses umherspazierte. Als der 55-Jährige hinter einem kleinen Mädchen stand, ließ er absichtlich seine Tragetasche zwischen die Beine der Sechsjährigen auf den Boden fallen.

Kamera mit "Smartwatch" gestartet

In der Tasche befand sich laut Polizei sein präpariertes Smartphone, mit dem er dem Mädchen in den Schritt filmte. Per "Smartwatch" hatte er die Videofunktion seines Mobiltelefons aktiviert.

Die aufmerksame Kundin schritt sofort ein und marschierte in Richtung des Perversen. Sie stellte den Mann lautstark zur Rede und konfrontierte ihn mit ihren Beobachtungen.

55-Jähriger versucht zu flüchten

Daraufhin versuchte der 55-Jährige die Flucht aus dem Geschäft zu ergreifen, konnte allerdings von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes festgehalten werden.

Die Polizei nahm den Verdächtigen dann in Gewahrsam und nahm ihn auf die Dienststelle mit. Mittlerweile wurde auch die Wohnung und das Auto des 55-Jährigen durchsucht. Sein Computer wurde sichergestellt.

Offenbar geht es um "Vorbereitungshandlungen kinderpornografischer Filme", so die Polizei.

(wil)