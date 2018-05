Trump trifft Kim – und es ging um Drogen

Komplett in Schwarz und in zitronengelben Stilettos tanzte Reality-Star KimKardashian am Mittwoch im Weissen Haus an – zur Überraschung ganz ohne Kamerateam!

Grund des Besuches: Kardashian setzt sich für die Begnadigung der 63 Jahre alten Alice Marie Johnson ein: Sie sitzt seit 1996 hinter Gittern. Die Frau ist damals verurteilt worden, weil sie als Telefonvermittlerin in Drogengeschäften tätig war. Johnson sollte bereits von Trumps Vorgänger Barack Obama begnadigt werden, aber daraus wurde nichts – angeblich aus Fristgründen.

Von der Drogen-Oma hat Kardashian über Twitter erfahren – und sich monatelang um ein Treffen mit Trump bemüht. Eine Begnadigung der Frau würde aber so ganz und gar nicht zur Politik des Präsidenten passen: Die US-Regierung hat unter Trump den Umgang mit Drogendelikten noch verschärft …

We are optimistic about Ms. Johnson’s future and hopeful that she —and so many like her—will get a second chance at life.