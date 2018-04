Kind (6) stürzt in Liftschacht – gerettet!

Für das Kind und auch ihre Mutter muss es die Hölle gewesen sein! Schrecklicher Unfall in Xinxiang (China): Wegen eines kurzfristigen Stromausfalls blieben die Türen zu einem Fahrstuhlschacht offen stehen – ein Mädchen (6) trat hindurch und stürzte ab. Dabei fiel sie so unglücklich, dass sie mit dem Kopf zwischen Betonwand und Lift eingeklemmt wurde – sie hing in knapp elf Metern Höhe ...



Im Netz wird über den spektakulären Unfall berichtet (Quelle: YouTube).

Das Kind war zwischen Erdgeschoss und erstem Stock gefangen, doch ihre Mutter konnte die Behörden alarmieren. Elf Feuerwehrmänner konnten schließlich über eine Leiter zu dem armen Mädchen gelangen und sie nach 40 Minuten mit einer hydraulischen Zange befreien – laut chinesischen Medien soll sie keine ernsthaften Verletzungen davongetragen haben.

Ihr starker Wille hatte das Mädchen gerettet

Die erleichterte Mutter sagte später, dass ihre Tochter einen sehr starken Willen habe, nur so könne sie sich erklären, dass sie 40 Minuten lang ausgehalten habe ...

