Kind spielt ohne Schuhe im Schnee – Leiche entdeckt

Hilflos und verloren stapfte eine Vierjährige aus Ogden, Utah, am Mittwochabend nach Weihnachten durch den Schnee – ohne jegliche Winterkleidung war das Kind bei Minusgraden unbeaufsichtigt unterwegs. Nachdem ein couragierter Passant zu Hilfe geeilt war, machten Polizisten eine tragische Entdeckung.

Kurz vor 18 Uhr wurde Marcus King auf dem Weg zu einem Basketball-Spiel auf die Stimme eines kleinen Mädchens auf dem Spielplatz eines örtlichen Community Centers aufmerksam.

"Keine Jacke, keine Schuhe ..."

"Ich dachte mir anfänglich nichts dabei ...", schildert der junge Mann gegenüber "Fox13". "Aber als ich um die Ecke kam, da konnte ich an nichts anderes mehr denken." Das Kind war bei Dunkelheit und frostigen Temperaturen mutterseelenallein alleine auf dem Spielplatz unterwegs.

"Sie hatte keine Jacke, keine Schuhe und auch kein Elternteil zur Aufsicht. Ich habe sofort gehandelt und sie in ein Gebäude gebracht", so King weiter.

4-year-old found alone in the cold in #Ogden after mother dies - https://t.co/bSPwUTZ6YV https://t.co/wnpOxbLgQP pic.twitter.com/0HCre9RmVt