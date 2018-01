Kinder feuern mit Waffe mehrmals vom Balkon

Die Polizei durchsuchte am Montag eine Wohnung in Berlin, nachdem ein Augenzeuge angezeigt hatte, dass am Nachmittag zwei Kinder auf einem Balkon mit einer Pistole herumfuchtelten und mehrfach in die Luft schossen.

Als die Beamten am Abend zur Wohnungsdurchsuchung eintrafen, fanden sie dort fünf Schreckschusspistolen, mehrere hundert Patronen Schreckschussmunition und neun illegale Böller vor. In der Wohnung leben die 34-jährige Mieterin und ihre beiden Söhne (12 und 13), die am Nachmittag mit den Waffen gespielt hatten.

Die Gegenstände wurden beschlagnahmt und Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

(red)