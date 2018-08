Weil eine deutsche Kindertagesstätte fürchtete, gegen die Datenschutzgesetze zu verstoßen, schwärzte sie die Gesichter der Kinder in Fotoalben.

Kindergarten schwärzt Gesichter in Fotoalben

(Symbolbild) So in etwa sahen die Gesichter der Kinder in den Fotoalben aus: Alle bis auf eines waren geschwärzt. (Bild: iStock)