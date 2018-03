Russe mit aufgespritzten Armen will Frau werden

Der "Arnie" aus Russland hoffte auf eine Karriere als Bodybuilder. Deshalb spritzte er sich die Arme mit einem giftigen Öl-Gemisch auf und kam dadurch auf einen überdimensionierten 60-Zentimeter-Bizeps.

Die Fußstapfen von Schwarzenegger sind aber offenbar doch etwas zu groß. Deshalb änderte der 21-Jährige nun seine Pläne: Er will lieber eine Frau werden!

Doku auf Youtube

Die Umwandlung hat er auch bereits strategisch durchdacht: "Erst verdopple ich noch die Größe meiner Arme, dann hole ich mir D-Körbchen-Brüste. Und wenn ich mit dem Oberkörper durch bin, kommt das Gesicht an die Reihe“, sagte er gegenüber der "Daily Mail".

Die Transformation möchte er dann auf seinem Youtube-Kanal dokumentieren.

Erst Frau, dann Präsident

Auf Instagram gab er bereits einen ersten Eindruck von seinem zukünftigen Aussehen: Blonde Perücke, roter Lippenstift und viel Glitzer. Kirill will offenbar eine echte Diva werden.

Als Frau ist dann aber nicht Schluss. Der Russe verfolgt wahrlich große Ziele. Anstatt der neue "Arnie", will er nun der neue Putin werden. In einem Interview gab er an, dass er seine Bekanntheit dahingehend nutzen möchte, um Präsident zu werden.

