Was macht denn dieses Flugzeug am Highway?

Am Sonntag bot sich den Lenkern in Kalifornien ein erstaunliches Bild: Direkt neben der Fahrbahn des Highway 101 parkte ein Kleinflugzeug, das notgelandet war. Der Pilot gab als Grund für sein waghalsiges Manöver ein Motorversagen an. Er landete die Maschine auf einem schmalen Grasstreifen.

Landung sorgte für Stau

Im Flugzeug selbst befand sich lediglich der Pilot, der keinerlei Verletzungen davontrug. Auch sonst kamen keine Personen zu schaden.

Im Internet verbreiteten sich schnell Videos und Fotos der skurrilen Szene auf dem Highway. Eine Zeugin meint: "Es staute sich Kilometerweit. Ich wusste nicht, was passiert war." Als sie dann das Flugzeug sah, konnte sie ihren Augen kaum trauen.

(slo)