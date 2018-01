Erster Klon-Hund Englands erwartet Nachwuchs

Rebecca Bourne (34) aus Cambridgeshire hatte ihren Dackel "Minnie" bei der südkoreanischen Biotechnologie-Firma "Sooam Biotech" klonen lassen, nachdem sich die Catering-Angestellte bei einer Ausschreibung für die 68.000 Euro teure Prozedur gegen die Konkurrenz durchsetzen konnte.

Umfrage Wäre Geld kein Problem, würden Sie Ihr Haustier klonen lassen? Definitiv. Ich weiß nicht wie ich ohne meinen tierischen Gefährten leben soll.

Vielleicht. Kann ich ad hoc nicht sagen.

Eher nicht. Irgendwie klingt das gruselig.

Niemals! Jedes Tier ist einzigartig und sollte es auch bleiben.

Dazu habe ich keine Meinung.

Der 12-jährigen Hündin wurden Hautzellen entnommen und tiefgekühlt nach Asien geschickt. Dort wurden das DNA-Material in die Eizelle einer Hündin der selben Rasse eingesetzt und – ein bisschen wie bei Frankenstein – mit einem kleinen Elektroschock fusioniert. So erblickte Minnie Nummer Zwei am 30. März 2014 in Seoul das Licht der Welt, wie aus Berichten des "Guardian" und der "BBC" hervorgeht.



Mini Winnie wenige Wochen nach ihrer Geburt 2014 (Bild: Channel 4/Production Still)

"Mini Winnie" musste vor ihrer Einreise nach Großbritannien sechs Monate in Quarantäne verbringen, bevor sie im August des selben Jahres erstmals auf ihr älteres Ich traf. Gemeinsam verbrachten sie eine schöne Zeit, bis die genetische Mutter des Dackels Anfang 2017 im stolzen Alter von 15 Jahren bei einem Autounfall ums Leben kam.

Jetzt, fast vier Jahre später, wird die geklonte Hündin selbst Mutter werden – auf gänzlich biologischem Weg, wie die "Daily Mail" berichtet. "Ich kann es gar nicht erwarten meine Mini Mini Winnies zu treffen", ist Frauchen Rebecca Bourne entzückt. "Winnie war ein so wichtiger Teil meines Lebens, dass ich mich ohne sie verloren gefühlt habe. Zu wissen, dass ein Teil von Winnie weiterlebt, beruhigt mich ungemein."

Mit diesem Video bewarb sich Rebecca Bourne für die Klon-Ausschreibung:

Wer jetzt Angst hat, in naher Zukunft von einer Armee aus Klon-Dackeln überrannt zu werden, kann beruhigt aufatmen. Ultraschallaufnahmen zeigen, dass Mini Winnie mit zwei Minis schwanger ist. Wann der Geburtstermin sein wird, ist nicht bekannt.

(red)