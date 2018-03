Das ist die Strafakte des serbischen Hartz-IV-Clans

Champagner wie Wasser getrunken, ein Gold-Ring an jeden Finger gesteckt, eine Zigarre nach der anderen in Luxus-Autos geraucht - nebenher kassierte er aber Arbeitslosengeld vom Staat. Clan-Chef Michael G. beschäftigt die deutsche Justiz seit langem. Nun gelang es den Beamten den Protz-Anführer zu verhaften - zum wiederholten Male.

Mit Betrügereien gelang der Familien-Clan an ungeheuren Reichtum. Das Vermögen soll sich auf mehrere Millionen Euro belaufen.

Erschwerte Bedingungen für Ermittler

Der ehemalige Kölner Oberstaatsanwalt Egbert Bülles beschreibt gegenüber der "Bild" die Anfänge: "Ende der 80er Jahre fiel mir der Clan auf. Erst durch Teppich-Betrug. Sie verkauften billige Ware teuer an Haustüren. Die Ermittlungen gestalteten sich äußert schwierig, weil es sich um eine mobile Täter-Gruppierung handelt, die bundesweit Straftaten begeht."

Der Familien-Clan soll nämlich schon in den 60er Jahren nach Deutschland gekommen sein. Damals kamen sie laut CDU-Politiker Frank Schöneberger in einem Wohnwagen an. Sie zogen immer wieder in Wohnungen ein und danach sofort wieder aus.

Bülles erklärt weiter, dass die Familie aber zu keiner Zeit gewalttätig geworden wäre. Sie hätten lediglich Druck auf ihre Opfer ausgeübt. So zum Beispiel auch beim sogenannten "Enkeltrick": Dabei riefen die Mitglieder der Familie immer wieder ältere Personen an und gaben sich als entfernte Verwandte aus, die sich in einer finanziellen Notlage befinden. Die gutgläubigen Opfer überwiesen auf Druck immer wieder hohe Summen an die Bande.

Goman-Clan

Mehrere Familienmitglieder bereits in Haft

Immer ging die Sache für den Clan aber nicht gut aus: Schon 2006 klickten für den Banden-Führer Michael G. die Handschellen. Damals musste er sich dafür verantworten, dass er eine Witwe um 230.000 erleichterte. Diese umgarnte er über eine lange Zeitstrecke hinweg, machte ihr sogar einen Heiratsantrag. Das Urteil: 20 Monate Haft.

Sieben Jahre später stand Michael G. erneut vor Gericht. Der Grund: Er verlangte von einer Demenzkranken 1.350 Euro für eine einfache Teppichreinigung. Dieses Mal musste er nicht mal in Haft - er bekam lediglich eine Geldstrafe.

Auch andere Familienmitglieder mussten sich bereits der öfteren vor Gericht verantworten: Jowika G. stand zunächst 2015 wegen Diebstahl vor Gericht - Freispruch. Zwei Jahre später musste sich dann wegen Einbruch und Trunkenheit am Steuer doch hinter Gitter.

Rochy G. musste ebenfalls ins Gefängnis. Der Grund: Diebstahl und Unterschlagung.

Protz auf Facebook

Nun steht Michael G. erneut vor Gericht. Ihm wird gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen. Die mögliche Haftstrafe beläuft sich zwischen sechs Monaten und zehn Jahren.

Neben ihm sind drei weitere Verdächtige in U-Haft. Wann ihnen der Prozess gemacht werden soll ist unklar.

