Königspython überrascht Mieter in neuer Wohnung

So hatten sich die neuen Mieter den Einzug in ihre neue Wohnung wohl kaum vorgestellt. Am Dienstagabend ging bei der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, dass sich in der soeben neu bezogenen Wohnung eine Schlange befinde. Aufgrund des Fotos stellte der Reptilien-Spezialist fest, dass es sich um eine Zentralafrikanische Königspython handelte.

Zum Einfangen: Küche musste zerlegt werden

Nachdem der Reptilien-Spezialist dem Melder Verhaltensanweisungen gegeben hatte, begab er sich nach Dietikon. Bei seiner Ankunft schien die Schlange aber verschwunden zu sein. Erst nachdem die halbe Küche zerlegt worden war, konnte die rund vier- bis fünfjährige Python eingefangen werden.

Derzeit befindet sich das gesunde, 60 bis 70 cm lange Reptil bei der Polizei, wo es artgerecht untergebracht und betreut wird. Wie die Python den Weg in die Wohnung fand, ist noch nicht geklärt. Entsprechende Ermittlungen sind im Gang.

(mon/20 Minuten)