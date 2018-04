Komikerin erwartet sich mehr von Christen

In der Talk-Sendung "hart aber fair" wollte Moderator Frank Plasberg am Montag Abend wissen, ob man den Islam ausgrenzen und Muslime aber gleichzeitig integrieren kann. Dabei ahnte er nicht, welche emotionalen Folgen der Verlauf der Show nehmen wird.

Umfrage Gehört Ihrer Meinung nach der Islam zu Österreich? Solange die Religion friedlich aufgefasst wird, ja

Nein, zu Österreich gehören nur die "Stammreligionen"

Auf jeden Fall. Man braucht ja nur die Durchmischung der Bevölkerung anschauen

Gehört Islam zu Deutschland?

Auslöser war ein Sager von Bundesinnenminister Horst Seehofer. Der CSU-Politiker meinte nämlich, dass der Islam nicht zu Deutschland gehöre. Plasberg lud dabei eine bunte Mischung aus Gästen zu sich ins Studio: Grün-Politiker Cem Özdemir, den Bayrischen Staatsminister Joachim Herrmann, Politikwissenschaftler Hamed Abdel-Samad und die deutsch-iranische Komikerin Enissa Amani - die rückte mit der Zeit immer mehr in den Mittelpunkt der Sendung. Grund dafür waren ihre teilweise plausiblen, aber unausgewogenen Argumente. Ein Shitstorm braute sich im Netz zusammen.

Bereits am Anfang stichelte sie gegen Seehofer und seine Partei, die CSU: "Ich bin sehr traurig, dass eine Partei mit dem C im Namen für eine solche Spaltung sorgt, da erwarte ich von Christen mehr." Weiter klagte sie über den Fall in Münster, bei dem Laster in eine Menschenmenge raste. Der Täter Jens R. wurde in den Medien als "psychisch gestört" bezeichnet, eine Bezeichnung die man laut Amani bei keinem IS-Attentäter nutzen würde.

Özdemir gegen Kopftuch

Auch bezüglich eines Ehrenmord-Versuchs zeigte sich die Iranerin kühl. Eine 17-Jährige wurde von ihrem Bruder mit dem Messer niedergestochen, während ihre Eltern zusahen. Ihre Meinung dazu: So etwas gebe es in Sizilien auch. Da platz dem Politologen Abdel-Samad der Kragen: "Unerträglich!"

Bereits zuvor brachte sie den Experten gegen sich auf, als sie meinte: "Ich möchte nicht immer nur über unsere jüngste Vergangenheit reden, die sehr grausam war. Schon auf den Kreuzzügen haben Christen Juden abgeschlachtet."

Für das Zitat des Abends sorgte wohl Cem Özdemir, als es um das Kopftuch ging. Seiner Meinung nach würde man Kinder zum Tragen des Tuches zwingen, was er nicht befürwortet. Seine Meinung dazu: "Es geht nur, wenn die, die ein Kopftuch tragen, auch für das Recht kämpfen, dass meine Tochter im Minirock herumläuft."





(slo)