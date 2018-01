Konvertierte Juliane (16) will wieder nach Algerien

Die Reise der 16-Jährigen nahm vorerst ein Ende. Am Montag landete sie in Frankfurt, nachdem die algerische Polizei sie nahe der Hauptstadt Algier gefunden hatte.

Dort möchte sie nun offenbar auch wieder hin: Trotz aller Vermutungen, dass sie die Reise nach Algerien bereute und die Beziehung mit Morchid beenden wollte, postete sie vor kurzem unter ein gemeinsames Foto die Worte, "Ich liebe dich Hanouni" - Hanouni ist ein Kosename auf arabisch.

Kritik an Vater

Weiters schreibt sie, dass die Aussagen ihrer Freundin nicht stimmen würden. Diese wurde in mehreren Medien nämlich vielfach zitiert, weil sie angegeben hat, dass Juliane von ihrem Freund öffentlich geschlagen wird.

Alles Lüge, meint die Hamburgerin. Ihr Vater wisse zudem Bescheid, dass sie wieder nach Algerien zurück möchte. Diesen kritisierte sie ebenfalls: Er sei nämlich fremdenfeindlich. Das solle ein Post eines weiteren Users belegen. Dieser teilte nämlich einen Screenshot des Hamburgers, in dem er die "Rückführung von Schmarotzern in ihre Heimatländer" forderte.

Die Vorgeschichte

Juliane H. hatte sich in den algerischen Asylwerber Morchid D. verliebt und war zum Islam konvertiert. Fortan las sie im Koran und trug in der Öffentlichkeit ein Kopftuch. D. wurde im Oktober 2017 nach Algerien abgeschoben, am 2. Dezember war auch Juliane weg.

(slo)