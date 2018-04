"Leiche" ohne Kopf löst Polizei-Großeinsatz aus

Ein vermeintlicher Leichenfund löste am Montag im deutschen Baden-Württemberg einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr aus. Wie der "Spiegel" berichtet, meldete ein Spaziergänger einen regungslosen Körper. Er habe diesen am Rande der Rems gesehen.

"Am Montagabend gegen 20.15 Uhr wurde bei der Rettungsleitstelle eine verdächtige Wahrnehmung gemeldet", informiert auch das Polizeipräsidium Aalen in einer Aussendung.

"Tatort" abgesperrt, Verstärkung gerufen

Eine Polizeistreife rückte zur Nachschau aus und hatte zunächst ebenfalls den Eindruck, dass dort tatsächlich eine Leiche liegt. "Durch die erste eintreffende Polizeistreife wurde dieser Sachverhalt bestätigt, weshalb der vermeintliche Tatort weiträumig abgesperrt und die Kriminalpolizei verständigt wurde", heißt es seitens der Polizei.

Die Feuerwehr wurde ebenfalls hinzugezogen, da der Körper im Auslauf eines nicht zugänglichen Schachts lag. Bei genauerer Betrachtung stellte sich schließlich heraus, dass es sich um eine täuschend echt aussehende, kopflose Puppe handelte. "Sie sah eben aus wie eine menschliche Leiche", wird ein Polizeisprecher zitiert.

Warum eine Puppe dort gelegen hat, ist unklar. "Um an die Puppe vorzudringen waren 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit vier Fahrzeugen im Einsatz", so die Polizei in ihrem Bericht.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages



(red)