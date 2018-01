Co-Pilot prügelt Pilotin während des Fluges

Während einem Flug der indischen Airline "Jet Airways" von von London nach Mumbai flogen an Neujahr auch die Fäuste. Ein Streit zwischen der Pilotin und ihrem Co-Piloten war eskaliert.

Wie die "Times of India" berichtet, soll der Mann seiner Vorgesetzten, die gerade am Steuer saß, eine schallende Ohrfeige verpasst haben. Die Frau war daraufhin weinend aus dem Cockpit gestürmt. Erst durch viel gutes Zureden und Beistand der restlichen Crew wagte sich die Offizierin wieder in das Cockpit hinein, nur um kurz darauf wieder mit hochrotem Kopf herauszustürmen.

Ihre Kollegen, die um die Sicherheit des Flugzeugs und der Passagiere besorgt waren, baten erneut, dass sie doch wieder das Steuer übernehmen sollte. Die Boeing-777 setzte schlussendlich Stunden später sicher in Mumbai auf.

"Kurz nach dem Start, sind die beiden Piloten in Streit geraten. Der Co-Pilot hat seine weibliche Kommandantin geschlagen und sie hat daraufhin das Cockpit verlassen. Sie stand heulend im Gang", wird eine nicht näher genannte Quelle in dem Bericht zitiert.

"Jet Airways" hat den Vorfall offiziell bestätigt. "Es gab ein Missverständnis unter der Cockpit-Crew, das aber bald gelöst wurde", heißt es in einer Aussendung. Insgesamt waren 324 Passagiere, darunter zwei Kleinkinder und 14 Crewmitglieder an Bord. Die Kapitänin und ihr Erster Offizier wurden in der Zwischenzeit suspendiert und Ermittlungen zu dem Fall eingeleitet.

(red)