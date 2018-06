Kornkreis verblüfft Schweizer Landwirten

Landwirt Hanspeter S.* aus Uster sät seit Jahren Weizen an, doch so etwas hat er noch nie gesehen. "Ich wusste, dass es Kornkreise gibt. Dass es aber eines Tages einen Kornkreis in meinem Feld geben würde, hätte ich nicht gedacht", sagt er. Die Perfektion sei unglaublich. "Das kann nicht von Menschenhand geschaffen worden sein."

Übermenschlich

Der Kornkreis muss zwischen Sonntag und Montag entstanden sein. "Am Sonntag fuhr ich mit dem Traktor spätabends noch am Feld vorbei und da war noch nichts zu sehen." Am Montag entdeckte S. dann, dass die Ähren an gewissen Stellen lagen. "Ich dachte, es sind Sturmschäden", sagt der Bauer. Erst als sein Schwiegersohn die Drohne steigen ließ, habe er das übermenschliche Werk gesehen.

Eine Bitte hat der Bauer noch: Kornkreisforscher sollen sein Feld nicht betreten, damit nicht noch mehr Teile der Ernte verloren gehen.

(tam)