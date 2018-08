Kunden in Kosmetiksalon mit Schaufeln verprügelt

Rabiat: Weil sie für ihre angeblich "verpfuschten" Augenbrauen keinen Dollar bezahlen wollten, bekamen drei afroamerikanische Frauen in einem Kosmetiksalon im New Yorker Stadtteil Brooklyn jetzt die "Rechnung" serviert – Schläge mit Fäusten, Besenstielen und sogar Schaufeln! Das Video von der wilden Rauferei ist im Netz ein Hit und wurde fast eine Million Mal angeschaut ...



Das Netz berichtet über die Story (Quelle: YouTube).

Laut US-Medien waren eine Großmutter und ihre zwei Enkelinnen in das "New Red Apple Nail"-Studio gegangen, um sich hübsch machen zu lassen. Eine Frau ließ sich Finger- und Fußnägel sowie die Augenbrauen verschönern – mit drastischen Folgen.

Denn an der Kassa verweigerte die Kundin später, die fünf Dollar für die neue Augenbrauen zu bezahlen – sie gefielen ihr überhaupt nicht. Dann eskalierte die Situation: In ihrem Stolz gekränkt, fiel die ganze Crew des Nagelstudios über die Frauen her, schlug sie mit Besen, Schaufeln, Fäusten – und überschütteten sie sogar mit ätzendem Lösungsmittel!

"Sie schlagen zu wie Tiere", schrie eine Kundin entsetzt

In einem Handy-Video der Kundin Mercy Maduka ist zu sehen, wie die geschockten Kundinnen zur Tür hinaus geprügelt werden: "Sie schlagen zu wie Tiere!", ruft die entsetzte Maduka in dem Clip.

Die wilde Keilerei hatte Folgen: Die alarmierte Polizei griff ein, verhaftet die "Hauptschlägerin" Huiyue Z. (32), zeigte aber auch Kundin Christina T. wegen "ungebührlichen Verhaltens" an. Nach dem Video war der Ärger, vor allem in der Black Community, so groß, dass eine empörte Menschenmenge vor dem Laden auftauchte und die Schließung des Studios forderte.

(tas)