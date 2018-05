Krähe will sich Ticket am Automaten holen

Dass Krähen zu den intelligentesten Tieren gehört ist weithin bekannt. Dass sie sich aber scheinbar auch an die Bestimmungen von öffentlichen Verkehrsmitteln halten, ist dann doch überraschend.

in der U-Bahn von Tokio wurde eine Krähe gefilmt, die offenbar versucht, sich ein Ticket am Automaten zu lösen. Ein schwarzgefiederter Vogel, an dem sich so mancher Schwarzfahrer ein Beispiel nehmen könnte.

Nicht alle Tiere halten sich allerdings so brav an menschliche Gesetze. In China krachte kürzlich ein Auto, an dessen Steuer ein Hund saß, in ein Geschäft. Der Hund hatte wenig überraschend keinen gültigen Führerschein.



