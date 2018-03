Sechs Tote bei Explosion in Tschechien

Mindestens sechs Menschen sind bei dem Drama gestorben, mehrere Personen wurden verletzt, so Infos der Feuerwehr. Der Betreiber des Werks Unipetrol bestätigte den Vorfall.

Zwei Arbeiter seien schwer verletzt per Helikopter ins Spital gebracht worden, vor Ort ist ein Großaufgebot von Rettungskräften.

Zu der Explosion sei es in der Raffinerie der Firma Unipetrol gekommen, bestätigte der tschechische Rundfunk. Beim Unglück soll ein Behälter mit Chemikalien explodiert sein.

Výbuch chemičky v Kralupech nad Vltavou, zranění #kralupyhttps://t.co/9wgLwKY4xN — Martin Straka (@MartinST81) 22. März 2018





#AHORA República Checa: Medios locales señalan que hay seis muertos y varios heridos tras una explosión en la planta química Unipetrol, en la ciudad de Kralupy nad Vltavou pic.twitter.com/zTHOCU3iZ3 — C5N (@C5N) 22. März 2018

Drittes Unglück in vier Jahren

Es ist das dritte Unglück in einer Unipetrol-Fabrik in Tschechien innerhalb von vier Jahren.

(isa)