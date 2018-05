Krokodil beißt Braut Arm ab, sie heiratet im Spital

Es ist unglaublich, was dieses Paar vor seiner Hochzeit durchleben musste. Noch vergangene Woche musste Zanele Ndlovu um ihr Leben kämpfen, doch bereits am Samstag gab die taffe Frau ihrem Verloben Jamie Fox das Ja-Wort.

Ndlovu und Fox wurden letzte Woche beim Kanufahren nahe der berühmten Victoriafälle von einem wilden Krokodil angefallen. Das riesige Reptil stürzte sich auf das Gummiboot und verbiss sich im rechten Arm der jungen Frau.

"Bei seinem Angriff packte das Krokodil ihren Arm und biss ihn durch, während ihr Lebensgefährte panisch versuchte sie zu retten. Beide können froh sein, dass sie noch am Leben sind", wird ein Familienmitglied, das anonym bleiben möchte, in der "Sunday News" zitiert.

VIDEO: Woman who lost arm to crocodile weds in hospital https://t.co/gvQSanI5V0 pic.twitter.com/TmqosSM5Mn — Sunday News (@SundayNewsZimba) 6. Mai 2018

Sofort wurde Ndlovu in das Mater Dei Krankenhaus in Bulawayo eingeliefert, wo die Ärzte um ihr Leben kämpften. Die junge Frau hatte viel Blut verloren, doch überlebte. Ihr Arm jedoch ist unwiederbringlich verloren.

Doch von solchen "Kleinigkeiten", wollte sich die taffe Afrikanerin nicht ihre Hochzeitspläne durcheinanderbringen lassen. Und so heiratete sie trotz ihrer schweren Verletzung noch am Wochenende ihren Jamie in der Krankenhauskapelle. Trotz bandagiertem und schmerzendem Armstumpf strahlte die frisch Vermählte voller Glück, als ihr Mann ihr den Ring an den Finger steckte – Liebe überwindet eben alle Hindernisse.

