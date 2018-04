Küken aus Skandal-Betrieb gehen nach Österreich

Wenn heimische Supermarktketten und "Bio"-Pioniere mit dem Ende des Kükentötens werben, wird immer wieder auf die Brüterei Hölzl Bezug genommen. Heimlich gefilmte Aufnahmen aus der Brüterei (Moosburg/Deutschland) zeigen jedoch, dass nicht nur die männliche "Zweinutzungsrassen", sondern auch gesunde weibliche Küken massenhaft getötet werden, "Heute" berichtete. Wie Friedrich Mülln, Vorstand des Vereins SOKO Tierschutz im Gespräch mit "Heute" erzählt, hat die Brüterei Hölzl direkte Verbindungen nach Österreich.

Umfrage Wollen Sie mehr über die Zustände/Hintergründe/Praktiken der Eierproduktion erfahren? Ja, sehr gerne

Nein, besser nicht

Kenne mich da schon bestens aus

Aus diesem Betrieb stammen Bio- und Freiland-Legehennen aus Österreich

"Circa zweimal die Woche ist Schlüpftag in der Brüterei Hölzel", berichte Friedrich Mülln vom SOKO Tierschutz. "Einmal für Masthühner und einmal für Legehennen. Die Bruteier selbst stammen aus Österreich," so Friedrich Mülln.

Weibliche Küken werden laut Mülln auch nach Österreich transportiert. Und zwar an Bio- und Freilandhaltungsbetriebe, wo sie später ihr Dasein als Legehennen fristen.



"Hölzl ist eine wichtige Brüterei für österreichische Geflügelbetriebe, die enge Geschäftsbeziehungen zu österreichischen Hühnerfarmen unterhält", so Friedrich Mülln vom SOKO Tierschutz.

Kükenschreddern auch in Biobetrieben erlaubt

"Bio-Legehennen sind in Österreich ein großes Segment", so Mülln. Das Töten männlicher Küken ist auch in Biobetrieben Usus. Diese können nämlich weder Eier legen noch setzen sie genug Fleisch an, um sich als Grillhendl zu eignen.

"Viele Menschen denken, dass 'Bio' und 'Freiland' eine andere bessere Hühnerhaltung versprechen, die Aufdeckung in der Brüterei Hölzl beweist das Gegenteil", so der SOKO Tierschutz. "Denn schon der Beginn des Lebens der Tiere bedeutet industrielle Produktion, massenhafter, sinnloser Tod und elende Transporte quer durch Europa."





Alle 3,5 Sekunden wird in Österreich ein Küken getötet

Laut Statistik Austria wurden im Vorjahr 9.260.115 männliche Kücken aussortiert. "Bedeutet, dass alle 3,5 Sekunden ein Hahnenkücken in Österreich getötet wird.", so der VGT. Mitglieder der Liste Pilz stellten nun eine parlamentarische Anfrage an die Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus, in dem es um die Tötung männlicher Küken geht. (Siehe Bildergalerie)

Werbegag: Moosdorfer Haushuhn

Nach viel Kritik von Konsumenten wurde in Österreich die Nutzung von sogenannten "Zweinutzungsrassen" beworben. Das sind männliche Küken die nicht gleich vergast, sondern noch gemästet werden, bevor man sie schlachtet. Voilá. Das "Moosdorfer Haushuhn", das eigentlich aus Moosburg kommt, war geboren. Eine eigens gezüchtete Rasse aus dem Hause Hölzl. Werbetechnisch hoch gelobt von Konzernen wie Vier Pfoten, REWE (ja!natürlich) und Tonis Freilandeiern. Die Videoaufnahmen zeigen jedoch, dass dort massenhaft Küken getötet, statt "genutzt" werden.

(mp)