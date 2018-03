Künftige Braut postet Foto, dann zerschellt Jet

Mina Basaran, Tochter des türkischen Unternehmers Hüseyin Basaran reiste vergangenes Wochenende mit ihren besten Freundinnen nach Dubai, um ihren Junggesellinnen-Abschied gebührend zu feiern.

Die acht Frauen verbrachten daraufhin wunderschöne Tage in den Vereinigten Arabischen Emiraten. In den sozialen Netzwerken postete die 28-Jährige zahlreiche Bilder von der Party und kommentierte eines der Fotos mit dem Titel "Best Weekend" ("Bestes Wochenende").

Ein anderes Foto zeige Basaran, die seit 2013 dem Vorstand des väterlichen Konzerns angehöre, beim Boarding derselben Bombardier-Maschine in Istanbul. Demnach war sie seit Oktober verlobt.

Heimflug endete in Tragödie

Nach dem Junggesellinnen-Abschied in den Emiraten reisten die Damen wieder in die Türkei zurück. Doch der Heimflug endete in einer Tragödie.

Die Privatmaschine mit insgesamt elf Menschen an Bord stürzte im Süden des Iran ab. Nach Angaben türkischer und iranischer Behördenvertreter waren drei Crew-Mitglieder und acht Passagiere an Bord. Sie sei in der bergigen und abgelegenen Region Bachtiari in der Provinz Schahar Mahall rund 400 Kilometer südlich von Teheran abgestürzt.

Flugzeug von Radar verschwunden

Das Flugzeug sei vom Radar verschwunden, nachdem die Pilotin darum gebeten habe, die Flughöhe verringern zu dürfen, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf die zivile Luftfahrtbehörde OIAC.

Der türkische Fernsehsender NTV berichtete unter Berufung auf das türkische Verkehrsministerium, das Flugzeug sei im Besitz der Istanbuler Basaran Holding Company gewesen.

Laut "Hürriyet" handelte es sich bei den Pilotinnen um eine ehemalige Luftwaffenpilotin - eine der ersten in der Türkei. Die andere habe zuvor für Turkish Airlines gearbeitet. Laut der Nachrichtenagentur WAM waren unter den Passagieren auch zwei Spanierinnen. Der Chef der iranischen Zivilluftfahrt-Behörde, Resa Dschafarsadeh, bestätigte, dass acht Passagiere und drei Crew-Mitglieder an Bord waren.

Letztes Foto auf Instagram

Wenige Stunden vor dem Absturz postete die 28-Jährige noch ein letztes Fotos auf Instagram. Mina Basaran sitzt im Flieger und hält zahlreiche Herz-Luftballone und einen Blumenstrauß in der Hand. Sie ist glücklich und lächelt. Wenig später stürzte die Maschine ab, es gibt nur wenig Hoffnung auf Überlebende.

(red)