Kunde beißt in iPhone-Batterie, dann Explosion!

Er biss in die Batterie – und hätte beinahe ins Gras gebissen! Folgenschwerer "Test" in einem Elektronik-Laden in Nanjing (China): Ein Jugendlicher war mit Freunden beim iPhone-Kauf, als ihm die dazugehörige Batterie komisch vorkam. Kurzerhand biss er hinein, angeblich um zu testen, ob sie kein Fake ist. Die Folge: Den Teenies flog alles um die Ohren!



Hier explodiert die iPhone-Batterie (Quelle: YouTube).

Aber: Wie durch ein Wunder wird offenbar niemand (ernsthaft) verletzt – obwohl seine Freunde und andere Kunden in unmittelbarer Nähe stehen und erschrocken wegspringen. Der "Tester" ist auf jeden Fall nach dem Knall noch auf den Beinen. Ob er eine solche Dummheit allerdings noch einmal macht, ist fraglich ...

(tas)