Kurioser Notruf: "Da liegt ein Haus auf der Straße!"

"Auf der Straße vor dem Campingplatz in Tespe liegt ein Haus": Als am Samstagvormittag diese Alarmierung bei der Polizei nahe Hamburg einging, glaubten die Beamten erst noch an einen Scherz.

Doch der Anrufer hatte nicht geflunkert: Ein 52-Jähriger wollte ein sogenanntes mobiles Wohnheim vom Campingplatz in Stove zu dem in Tespe transportieren.

Doch sollte dieses Unterfangen ging gründlich schief. Auf einem Anhänger führte er das Haus durch die Elbmarsch, doch schon bald machte der Anhänger schlapp.

Der Belag der Landstraße wurde über eine größere Strecke aufgerissen, schließlich krachte das mobile Eigenheim kurz vor dem Ziel in sich zusammen.

Doppeltes Pech für den 52-jährigen Ex-Eigenheimbesitzer. Er hat nicht nur sein Dach über dem Kopf verloren, sondern muss auch noch für den angerichteten Schaden aufkommen.

