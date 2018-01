Kurz nach Inhaftierung: Pädophiler tot in Zelle

Dem 22-jährige Briten kam man auf die Schliche, weil der 5-jährige Bub seiner Mama erzählte, dass er etwas "Schmutziges" gemacht hat. Das Urteil: Sechseinhalb Jahre Haft.

Am ersten Dezember vergangenen Jahres trat er seine Haft an. Am 12. Jänner wurde er tot in seiner Zelle in Bullingdon aufgefunden, wie ein Sprecher des Justizministeriums nun bestätigte. Wie der Mann starb ist zunächst unklar. Die Polizei ermittelt derzeit.

Verstörende Fotos waren "Spaß"



Die Ex-Freundin des Toten gab an, dass sie bereits vor dem Verdacht verstörende Fotos auf seinem Computer entdeckt habe. Dabei waren Männer zu sehen, die kleine Kinder missbrauchten. Der Brite gab damals an, dass er die Fotos von Freunden zugeschickt bekommen habe. Es sei nur "Spaß".

Bevor die Polizei ihn verdächtigte, ließ er den Computer verschwinden. Bei der Verurteilung wurde der 22-Jährige auch lebenslänglich ins Strafregister für Sexualstraftäter aufgenommen.

(slo)