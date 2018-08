"Star War(s)": Stadtrat will Trump-Stern entfernen!

Der Stadtrat des Stadtteils West Hollywood in Los Angeles hat von Donald Trump die Faxen dicke. Folge: Das Gremium forderte jetzt in einer aktuellen Mitteilung, dass der Stern des US-Präsidenten am berühmten "Walk of Fame" verschwindet. Lustig: In der Begründung ging es nicht wie vermutet um die aktuellen Skandale, als sich Demokraten und Republikaner am Stern prügelten und resolute Trump-Gegner dem Kunstwerk mit Presslufthammer und Co. zu Leibe rückten. Der Rat argumentierte, dass Trumps schlechtes Verhalten gegenüber Frauen, Einwanderern und seine Ablehnung gegen den Klimaschutz nicht zu den Werten der Region passen würden ...



Aber ganz so einfach wird es nicht werden, Trump (oder wenigstens seinen Stern) loszuwerden: Der Antrag liegt nun der Stadt Los Angeles und der für den "Walk of Fame" zuständigen Handelskammer vor. Die "Hollywood Chamber of Commerce" äußerte sich in einem ersten Statement zu der Forderung – und teilte mit, dass es aktuell keine Pläne gebe, einen der Sterne zu entfernen. Begründung: Bisher wäre noch kein einziger der mehr als 2.600 Sterne aufgelöst worden."Der ,Walk of Fame' ist ein historisches Wahrzeichen. Wer einmal hinzugefügt wurde, kann nicht mehr entfernt werden", so Handelskammer-Präsident Leron Gubler. Eine genaue Prüfung des Antrags stehe allerdings noch aus.

Der Stern wurde bereits eingemauert, beschmiert und zerstört

Seit Trumps Einstieg in die Politik ist der Stern mehrfach beschädigt worden. Der Künstler Plastic Jesus hat ihn 2016 eingemauert und "Keep Out" ("Du musst draußen bleiben") dazu geschrieben, kurz darauf hat jemand ein Hakenkreuz darauf gesprüht, danach ist er mit Stickern zur Ankündigung des Widerstands gegen eine mögliche Präsidentschaft überklebt worden. Nach der Wahl Trumps zum US-Präsidenten ist der Stern bereits zwei Mal zertrümmert worden, zuletzt vor zwei Wochen.

West Hollywood City council unanimously passes resolution asking the Hollywood Chamber of Commerce to remove the Donald Trump star on Hollywood Walk of Fame. #horcruxdestroyed #bellicose #belligerent #unAmericanvalues #MakeAmericaintoAmericaAgain — JohnDuran (@JohnDuran) 7. August 2018

L.A.-Bürgermeister John Duran machte publik, dass der Antrag einging (Quelle: Twitter).

Trump hat den Stern 2007 bekommen – ist er bald weg?

Trump hatte den Stern im Jahr 2007 als Anerkennung für seine Rolle in der Reality-TV-Show "The Apprentice" und als Produzent des Schönheitswettbewerbs "Miss Universe" bekommen. Seine "Nachbarn" sind u.a. die Schauspielerinnen Sandra Bullock und Halle Berry, die Musiker Sean Combs und Céline Dion und Kermit, der Frosch ...

