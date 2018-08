Party-Spiel endet tödlich: Student ertrinkt in See

Es war eine fröhliche Bacherlor-Party am Lake Sinclair in Georgia (USA) – die in einer Katastrophe endete. Der Gastgeber kam auf die Idee, im nahen See einen kleinen Wettbewerb abzuhalten: Wer kann länger die Luft anhalten? Dann die Tragödie: Die berauschte Partymeute bemerkte nicht, dass Student Robert Zachary "Zack" B. (23) nicht mehr aufgetaucht war. Die Gäste hatten ihn längst wieder im Haus vermutet, ein tragischer Fehler ...



Das US-TV berichtet über den Todesfall (Quelle: YouTube).

Laut US-Polizei war einem Partygast erst nach sieben Minuten aufgefallen, dass B. nicht anwesend war – er war dann sofort zum See gerannt und hatte sich ins Wasser gestürzt. Obwohl man im Lake Sinclair nur 30 Zentimeter tief sehen kann, entdeckte der Retter den Studenten in fast drei Metern – und zog ihn an Land. Durch den Lärm wurde auch ein Nachbar alarmiert, ein Polizist, der sofort Wiederbelebungsmaßnahmen einleitete.

Die Polizei ermittelt in dem Fall – und gegen den Gastgeber



Der nach 15 Minuten eingetroffene Rettungshubschrauber musste aber leer zurückfliegen – Robert B. war gestorben, sein Bruder hatte alles mitansehen müssen. Die Polizei ermittelt jetzt in dem Fall und prüft, ob der Gastgeber mitverantwortlich für den Todesfall war.

