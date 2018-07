Landwirt entdeckt Skelett auf Hochsitz

Die Leiche des Unbekannten war monatelang unendeckt auf dem Hochsitz, bevor ein Landwirt bei Erntearbeiten auf einem Feld nahe Klix in der Lausitz (im deutschen Bundesland Sachsen) diese am Donnerstag gefunden hat. Die bereits skelettierte Leiche befand sich auf einem Jagdsitz am Rande des Feldes.

Wie die Kriminalpolizei mitteilt, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Der Zustand der Leiche würde dafür sprechen, dass sich die tote Person schon monatelang auf dem Hochsitz befunden hatte.

Die Identität des Toten sei allerdings noch nicht geklärt. Alle länger zurück liegenden Vermisstenfälle aus der Region würden nun durchsucht, um bald mehr über den Toten wissen.

Sehen Sie mehr dazu im Video:



(red)