Anakonda am Baggersee hält ganze Stadt auf Trab

Angler haben am Latumer See im deutschen Meerbusch bei Düsseldorf eine Gelbe Anakonda gesichtet. Daraufhin wurde der vor allem bei Sportlern beliebte Baggersee gesperrt. Die knapp zwei Meter lange Würgeschlange sei für den Menschen zwar nicht unbedingt gefährlich, könnte aber kleine Tiere wie Hasen oder Katzen töten.

Umfrage Haben Sie Angst vor Schlangen? Ja, ich fürchte mich vor Schlangen.

Nein, aber auf dem WC brauch ich sie auch nicht.

Ich mag Schlangen – in allen Lebenslagen.

Ich fürchte mich vor absolut gar nichts.

Erstmals wurde die Schlange am Donnerstag (23.8.) gesehen. Seither versucht die Stadt das vermutlich ausgesetzte Reptil einzufangen – bisher allerdings ohne Erfolg. Am Dienstag meldete erneut ein Fischer, dass er die Anakonda entdeckt hat. Feuerwehr samt Reptilienbeauftragtem waren allerdings zu langsam. Beim Eintreffen war die normalerweise in Südamerika beheimatete Würgeschlange längst schon wieder verschwunden.

Suche geht weiter

Das Ordnungsamt rüstet sich einem "WDR"-Bericht zufolge nun mit einer speziellen Reuse – ein Netz, in das die Schlange hinein- aber nicht mehr hinausschwimmen kann – für die Jagd nach dem Tier. Die Beschaffung könne allerdings noch eine Weile dauern.

See bei Joggern beliebt

Der Latumer See im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ist ein Baggersee im Südwesten des Meerbuscher Stadtteils Lank-Latum, bestehend aus einem großen Hauptsee und einem kleinen Nebensee, die verbunden sind. Zum Schwimmen ist der See wegen der steilen, teilweise abrutschgefährdeten Ufer eher ungeeignet. Bei Spaziergängern und Sportlern ist er umso beliebter.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)