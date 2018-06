Lebensgefahr: Elefant greift Touristen-Boot an

Elefanten können ja friedliche Gesellen sein, aber beim Baden sollte man sie offenbar nicht stören! Wilde Story aus Botswana (Afrika): Auf einer Flussfahrt wurden Urlauber von einem Dickhäuter angegriffen, der Anstalten machte, das Boot der Touristen zu versenken. Eine nervenstarke Urlauberin filmte den gefährlichen Zwischenfall ...



Hier geht der Elefant auf die Touristen los (Quelle: YouTube).

Die Urlauber schipperten mit mehreren Schiffen gerade auf dem Fluss Chobe im gleichnamigen Nationalpark in der Nähe von Kasane, als sie einem Dickhäuter zu nahe kamen. Das Tier fühlte sich offensichtlich beim Baden gestört, denn plötzlich schwamm es mit Tempo und erhobenen Stoßzähnen auf das Boot der geschockten Touristen zu und rammte es! Der Kapitän machte das einzig richtige, wartete erst ab und gab dann Vollgas – und entkam so dem wütenden Tier.

"So schnell schwimmen können die ja nicht", glaubte die Urlauberin

"Der Elefant war so friedlich im Wasser und ich dachte noch, naja, so schnell schwimmen können die ja auch nicht, als das Tier auf uns zustürzte", schilderte Handy-Filmerin Su-An Marais den Vorfall. Sie hatte die Reise ihrer Mutter zum Geburtstag geschenkt und war mit Schwiegervater und Ehemann an Bord. Laut Medienberichten wurde kein Tourist verletzt.

