Lehrer ertränkt zwei Waschbären im Unterricht

Immer noch haben die Schüler Albträume von dem schrecklichen Vorfall, der sich vergangen Montag im Landwirtschaftsunterricht von Lehrer Dewie B. ereignet hat. Das berichtet der TV-Sender "WFTV9".

Waschbären in einem Käfig. Symbolfoto (Bild: iStock) Waschbären in einem Käfig. Symbolfoto (Bild: iStock)

"Meine Freunde haben mir erzählt, dass sie in der Stunde zuvor das Wasser in die Kübel einfüllen mussten", wird ein Erstklässler zitiert, der anonym bleiben will. Er spielte dem Sender auch eine Videoaufnahme der tierischen Hinrichtung zu.

B., der mittlerweile suspendiert wurde, soll zwei Waschbären in Käfige gesperrt und diese dann in wassergefüllte Kübel geworfen haben. Als Bestrafung, so einige Schüler, weil die Tiere zuvor einige Hühner der High School erlegt hatten.

Erster Käfig war zu groß

Es dauerte mehrere Minuten bis die Waschbären einen grausamen Erstickungstod erlitten hatten. Dabei ging der Lehrer offenbar mit methodischer Kälte vor. Als er bemerkte, dass einer der Käfige nicht gänzlich unter die Wasseroberfläche sank, steckte B. das Tier in ein kleineres Gefängnis – und warf es erneut in das tödliche Nass.

Er sei nach dem Unterricht heulend und völlig fertig nach Hause gekommen, erinnert sich der Schüler. Auch dessen Eltern sind entsetzt über die Grausamkeit des Pädagogen. "Wir wollen, dass alle wissen, dass er sie schon in Käfigen hatte, sie bereits gefangen waren", klagt die Mutter des Buben: "Er hätte jemanden rufen können, der die Tiere an einem anderen Ort wieder entlässt."

Rein rechtlich habe der Lehrer zwar nichts Illegales getan, erklärt die örtliche Schulbehörde in einer Aussendung, doch seien seine Handlungen vor den Schülern "definitiv fragwürdig".

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

(red)