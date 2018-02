Lehrerin drohen nach Sex mit Schüler 15 Jahre Haft

Tiffany Michelle G. (36) unterrichtete an der Port St. Lucie High School in Florida Chemie. Die Pädagogin muss sich nun vor Gericht verantworten, weil sie eine sexuelle Beziehung mit einem ihrer Schüler eingegangen war. Ihr wird vorgeworfen, zumindest zweimal leidenschaftlichen Sex mit einem 17-Jährigen in ihrem Auto gehabt zu haben.

Außerdem soll die 36-Jährige auch mit einem weiteren Teenager (unter 18 Jahren) eine intime Beziehung geführt haben. Die Angeklagte ist deshalb seit Mai ihren Job los. Ihr wurde zudem verboten, Kontakt mit Schülern aufzunehmen.

Im schlimmsten Fall drohen der Lehrerin 15 Jahre Haft. Wie hoch das Strafmaß ausfällt, wird bei der Verurteilung im März feststehen.

