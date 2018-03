Lehrerin lässt Kind allein, um Drogen zu kaufen

Marsha D. (26) wurde am Samstag festgenommen und wegen Vernachlässigung und Marihuana-Besitzes angezeigt. Das teilte das Büro des Sheriffs von Polk County in einer Presseaussendung mit.

Demnach war das Kind, weinend und nur mit einem T-Shirt bekleidet, außerhalb eines Wohnbaus in Davonport gefunden worden. Als die Mutter, die an einer Volksschule in Poinciana unterrichtet, später nach Hause kam, wurde sie von der Polizei abgepasst. Gegenüber den Beamten behauptete sie, einer Freundin bei einem Auto-Problem geholfen zu haben.

Doch die auf ihrem Handy gefundenen Nachrichten zeichneten ein gänzlich anderes Bild. Daraus konnten die Polizisten ersehen, dass sie sich einen Termin mit einem Dealer im nahen Winter Haven ausgemacht hatte um Nachschub zu holen.

Die 26-Jährige wurde bis zur gerichtlichen Anhörung im lokalen Gefängnis untergebracht. Das Kind wurde in die Obhut des Jugendamtes übergeben.

(red)