Zwei Klassen gehen bei Schulreise aufeinander los

In einer Jugendherberge im nordrhein-westfälischen Lennestadt sind Schüler zweier Klassen aus Essen und Köln aneinandergeraten. Der Streit mündete am Donnerstagabend in eine handfeste Auseinandersetzung, bei der vier Schüler im Alter von elf und zwölf Jahren leichte Blessuren davontrugen, wie die Polizei Olpe am Freitag mitteilte.

Außerdem mussten Rettungsdienstmitarbeiter beruhigend auf fünf Schülerinnen einwirken, die wegen der Rangeleien sehr aufgeregt waren.

Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten

Laut Polizei gingen mehrere Schüler beider Schulklassen aufeinander los und schubsten sich gegenseitig. Zwei der vier Leichtverletzten wurden vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber beziehungsweise einem Rettungswagen in Siegener Kliniken gebracht, wo sie von ihren Eltern abgeholt wurden.

Herbeigerufene Polizisten nahmen in der Jugendherberge Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten auf. Die Eltern der Schüler wurden von den Lehrern über den Vorfall unterrichtet. Die Schüler beider Klassen sollten am Freitag wie geplant die Heimreise antreten.

