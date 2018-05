Leopard tötet Kleinkind (3), zerrt es ins Unterholz

Ein drei Jahre altes Kleinkind einer Försterin im Queen Elizabeth National Park in Uganda war in der Obhut seiner Nanny, als die Tragödie geschah. Der kleine Bub spielte am Freitagabend im Personalquartier des Parks, das nicht umzäunt ist.

Der Sprecher der Parkverwaltung, Bashir Hangi, spricht davon, dass der Bub seiner Tagesmutter unbemerkt nach draußen gefolgt sei. Der Leopard attackierte den Dreijährigen und zerrte ihn in die Büsche. Die Hilfeschreie alarmierten die Tagesmutter.

Kopf gefunden

"Die Nanny hat eingegriffen, aber da war es zu spät, der Leopard war im Busch verschwunden", so Hangi. Am nächsten Tag konnte nur noch der Schädel des Kindes gefunden werden.

Jagd auf Leopard

Wie die Parkverwaltung ebenfalls mitteilte, wird der Leopard nun gejagt. Denn: Wenn er einmal Menschenfleisch gefressen hat, besteht die Gefahr, dass er noch weitere angreift.

Was mit dem Tier dann passiert, ist unklar. Einige Medien berichten, davon, dass er umgesiedelt werden soll - dorthin, wo er nicht mit Menschen in Kontakt kommen wird. Andere Zeitungen wiederum schreiben, dass das Tier getötet werden wird.

