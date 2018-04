Hier befetzen sich zwei Königinnen vor der Kamera

Halleluja: Beim Oster-Gottesdienst in der Kathedrale Santa Maria in Palma de Mallorca herrschte bei den spanischen Royals kein Osterfriede – im Gegenteil. Jetzt veröffentlichte Videoaufnahmen zeigen, dass es fast ein Handgemenge zwischen Königin Letizia (45) und ihrer Schwiegermutter, Königin Sofia (79), gab. Der "Torero-Clip" ist jedenfalls ein Hit im Netz – olé!



Der königliche Eklat: Nach dem Gottesdienst will sich Königin Sofia mit den Enkelinnen Leonor (12) und Sofia (10) fotografieren lassen, sie legt den Arm um sie, ergreift ihre Hände. Doch das scheint ihrer Mutter, Königin Letizia, gar nicht zu passen: Zuerst geht sie vor dem Trio auf und ab, dann versucht sie, die Hände von Tochter Leonor und ihrer Schwiegermutter zu trennen – dabei streichelt sie unauffällig Leonores Kopf und legt die Hand auf ihre Schulter. Sofia wird es dann zu bunt: Sie wischt wütend die Hand ihrer Schwiegertochter weg! Am Ende geht König Felipe (50) dazwischen, vermittelt und spricht auf seine Frau ein.



Der spanischen Presse ist der Vorfall sehr peinlich

Angeblich soll das Gezerre um Leonore und Sofia vor der Kirche noch weitergegangen sein: Letizia soll es schließlich geschafft haben, ihre Schwiegermutter zu verdrängen und sich zwischen ihre Töchter zu stellen. "Sie hatte aber nicht bedacht, dass nicht nur Fotos aufgenommen wurden, sondern quasi jeder mit dem Handy Filmaufnahmen schoss", kommentierte die "MallorcaZeitung". Folge des spektakulären Streits: Die spanische Presse ("sehr peinlich", "unschön") spekuliert nun, wie es um das Verhältnis zwischen Letizia und Sofia wirklich bestellt ist. Die Medien fragen sich, warum die amtierende Königin nicht will, dass sich ihre Schwiegermutter mit ihrer Enkelin ablichten lässt – und auch Leonor schien von den Übergriffen ihrer Mutter alles andere als begeistert gewesen zu sein.

"Alle Staffeln von ,Game of Thrones' in 15 Sekunden!"

Rückendeckung bekommt Sofia jedenfalls von einer Verwandten. Marie-Chantal von Griechenland, Ehefrau des griechischen Thronfolgers Paul von Griechenland und Cousin von Felipe, schreibt auf Twitter: "Keine Großmutter verdient diese Art der Behandlung! Wow, sie hat ihr wahres Gesicht gezeigt." Anschließend postete sie ein Foto ihrer Familie und schrieb: "Glückliche Großeltern! Das ist es, worum es in einer Familie geht". Ein Internet-User kommentierte das Video mit den Worten: "Alle Staffeln von ,Game of Thrones' in 15 Sekunden" ...

