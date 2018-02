Lieber stinken? Deos für Luft so schlecht wie Autos

Gut riechen und effizient die Wohnung zu putzen hat einen hohen Preis - für die Luftqualität, behaupten jetzt Forscher. Eine Studie in Los Angeles (USA) hat ergeben, dass Schönheitsprodukte wie Deos und Shampoos sowie Reinigungsprodukte und Farben mindestens genauso die Luft verpesten wie Autos.

Haarspray, Farben und Deos im Visier



Die Luftverschmutzung entsteht, so die "Los Angeles Times", durch Reaktionen mit flüchtigen organischen Verbindungen (kohlenstoffhaltige Chemikalien), die in diesen Produkten enthalten sind und leicht in die Luft gelangen.

Da gleichzeitig die Emissionen aus Fahrzeugen aufgrund verbesserter Motortechnik gesunken sind, wird jetzt verstärkt Augenmerk auf Haarspray und Co. gelegt. Die Liste der "gefährlichen" Produkte ist lang, umfasst auch Pestizide, Farben, Druckfarben, Klebstoffe, Reinigungsmittel...

Hohe Belastung auch in Wohnungen



Die Forscher untersuchten auch die Belastung der Innenluft - und kamen zu dem Ergebnis, dass in Wohnungen sieben Mal mehr dieser flüchtigen organischen Verbindungen in der Luft enthalten sind als im Freien.



(red)