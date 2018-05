Mann in Wildtierreservat von Löwe attackiert

Wieso das Wildtier plötzlich auf den Mann zugelaufen ist und ihn attackiert hat, ist noch völlig unklar. Die Nachrichtenseite "News24" hat ein Video vom Vorfall veröffentlicht. Darin ist zu sehen, wie der Mann in einem Gehe hinter dem Tier hergeht, als dieses plötzlich kehrt macht und auf seinen Besitzer zurennt. Dieser will noch die Flucht ergreifen, allerdings erfolglos. Der Löwe wirft sich auf den Mann und zerrt ihn vom Zaun weg.

Im Hintergrund ist eine Frau zu hören. Sie muss die Attacke hilflos mitansehen, weint und schreit: "Hilfe! Kann denn niemand helfen?", winselt sie. Auch ein paar Schüsse sind zu hören.

Schwer verletzt, aber am Leben

Irgendwie konnte der Mann schlussendlich dennoch gerettet werden. Er konnte die Attacke lebendig überstehen. Nähere Details dazu waren zunächst nicht bekannt. Der Reservatbesitzer erlitt jedenfalls schwere Verletzungen an Hals und Kiefer und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. "Der Besitzer wurde sofort mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht", zitiert "News24" Polizeisprecher Moatshe Ngoepe.

Der Vorfall hat sich am Montag in der Nähe von Thabazimbi in der Provinz Limpopo im Norden von Südafrika nahe der Grenze zu Botsuana ereignet.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

(red)