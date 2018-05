Lkw verliert 20 Behälter mit Keks-Teig auf Straße

Eine nicht ausreichend gesicherte Ladung bescherte Arbeitern im US-Bundesstaat North Carolina am Dienstag einen pickigen Räumeinsatz.

Beim Beschleunigen an einer grünen Ampel öffnete sich die Hecktür eines Lkw, 20 Behälter mit Keks-Teig rollten auf die Straßen und verteilten ihren klebrig-süßen Inhalt auf der Fahrbahn.

Bei dem Teig handelte es sich jedoch nicht um essfertige Cookie-Rohmasse sondern Abfälle. Dadurch war der Schmerz vieler Fcebook-User beim Anblick dann zumindest doch nicht so groß.

In den vergangenen Wochen verunglückte in Polen ein Lkw mit flüssiger Schokolade während in Deutschland ein Lkw voller Bier abbrannte. Ernsthaft verletzt wurde in beiden Fällen zum Glück niemand. Die dabei zerstörte Ladung ließ aber so manches Herz bluten.



(red)