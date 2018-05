Wütender Papagei löste Polizeieinsatz aus

Am Montagnachmittag wurden Beamte des Polizeipräsidiums Freiburg zu einem ungewöhnlichen Einsatz in Lörrach gerufen. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses teilte der Polizei via Notruf mit, dass aus seiner Nachbarwohnung schon seit längerer Zeit lautstarkes Geschrei zu hören sei. Er mache sich deshalb Sorgen.

Beamten eilten zur angegeben Adresse. Dort staunten sie: Tatsächlich war es in der betreffenden Wohnung zu einem lautstarken Streit gekommen. "Allerdings standen sich in diesem Fall zwei ungewöhnliche Kontrahenten gegenüber: ein junger Mann und ein Papagei", so Mathias Albicker vom Polizeipräsidium in einer Aussendung.

Der 22-Jährige gab gegenüber den Polizisten an, dass er sich über den tierischen Freund seiner Partnerin aufgeregt und ihn angeschrien hatte. Der Vogel wiederum ließ sich das nicht gefallen und reagierte seinerseits mit lauten Geräuschen. Unter anderem soll er mit lautem Hundegebell gekontert haben.

Keiner verletzt

"Der Streit war zwischenzeitlich wieder beigelegt und, da keiner der beiden Beteiligten Verletzungen hatte, rückten die Beamten mit einem leichten Schmunzeln anschließend wieder ab", informiert die Polizei über den tierischen Einsatz.

