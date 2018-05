"Anstößig" – Mädchen (3) darf Kleid nicht tragen

Erst strahlte die Sonne und sommerliche Hitze ließ Familie Stonehouse aus dem kanadischen Winnipeg schwitzen – kurz darauf wurde das Kaiserwetter von Unverständnis, Ratlosigkeit und Ärger in den Schatten gestellt.

Umfrage Halten Sie das Sommerkleid der kleinen Lola für "unangemessen"? Ja, auch ein Kind muss nicht soviel Haut zeigen.

Darüber maße ich mir kein Urteil an.

Nein. Kinder dürfen alles tragen!

Jamie und Sadie Stonehouse hatten ihrer drei Jahre alten Tochter Lola zu den heißen Temperaturen passend ein Sommerkleid angezogen – ein folgenschwerer Fehler, wie sich kurz darauf herausstellen sollte.

Die Tagesbetreuung sammelte das Mädchen ein und brachte es in die Little Years Nursery School. Doch dann der Schock: Die Betreuerin informierte Lolas Eltern, dass die Lehrer Anstoß an dem Kleidchen des Kindes genommen hatten.

Das Kleid sei "unangemessen" für den Unterricht, ließen die kritischen Pädagogen den Eltern mitteilen. Der Grund: Weil die Träger jeweils schmäler als 5 Zentimeter sind, sei zuviel Haut sichtbar. Und das verstoße gegen die Bekleidungsvorschriften der Schule.

Mutter besorgt: "Sie wird es nicht verstehen."

"Dann könnte sie auch gleich ein Shirt tragen", so Vater Jamie, der die Welt nicht mehr versteht. Auch Mutter Sadie ist verärgert darüber, dass ihre Tochter nicht die Kleidung tragen darf, die sie liebt.

"Sie wird es nicht verstehen. Sie wird glauben, dass sie vielleicht etwas falsch gemacht hat, obwohl das nicht der Fall ist", wird die Frau in einem Bericht des TV-Senders "CTV News" zitiert: "Jetzt wird sie ihren eigenen Körper hinterfragen. Dabei sollte in so einem jungen Alter noch gar nicht an so etwas denken."

Dass die Lehrer hier offenbar eine Sexualisierung sehen, ist für die Eltern der Dreijährigen unverständlich. "Ich glaube nicht, dass Mädchen sich den Kopf zerbrechen sollten, wie viel sie von ihren Schultern zeigen, wenn sie in die Schule gehen. Egal in welchem Alter", so Sadie Stonehouse weiter.

Welche Regeln?

Der Direktor der Vorschule wollte auf Anfrage von "CTV News" den Vorfall nicht kommentieren und verwies auf ein Reglement, das von der Bezirksschulverwaltung ausgegeben worden sein soll. Doch dort sind diese angeblichen Bekleidungsvorschriften nicht bekannt, wie ein Sprecher mitteilt. Stattdessen vertraue man in solchen Dingen auf das Urteilsvermögen der Lehrer vor Ort.

Trotzdem aller Kontroverse wollen sich die Eltern der kleinen Lola vorerst an die bizarren Forderungen der Schule halten und hoffen, dass die Pädagogen diese eventuell noch überdenken. "Sie ist ein Kind. Unschuld ist Unschuld und wir sind die einzigen, die ihr diese bewahren können". Derweil darf Lola ihr geliebtes Sommerkleid zwar in der Schule tragen – allerdings nur wenn sie ein T-Shirt darunter anzieht, um ihre Schultern zu bedecken...

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Das könnte Sie auch interessieren

(red)