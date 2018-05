IS-Terrorzelle zerschlagen, Polizei filmt alles mit

Die spanische Polizei hat in Zusammenarbeit mit den marokkanischen Behörden eine "wichtige und gefährliche" Zelle des Islamischen Staates (IS) zerschlagen. Die Terroristen planten offenbar Anschläge in ganz Europa. "Die Zelle hatte zum Ziel, die IS-Strategie in Europa umzusetzen", so die Ermittler.

Die fünf Männer hatten direkten Kontakt zu Jihadisten in Syrien. Jetzt klickten die Handschellen, zwei IS-Sympathisanten wurden in Lorca (Provinz Murcia) sowie Abadiño (Provinz Vizcaya) festgenommen. Bei ihnen handelt es sich um einen 21 Jahre alten Senegalesen sowie einen 33-jährigen Marokkaner. Das Innenministerium filmte die Verhaftung mit - siehe Video oben.

Der 21-Jährige wies laut der spanischen Zeitung "El Pais" bei seiner Festnahme "hohe Anzeichen einer islamistischen Radikalisierung" auf und stellte für die Ermittler eine akute Gefahr da, weil er sich offen im Internet für Anschläge auf die Zivilbevölkerung in mehreren Ländern Europas ausgesprochen hatte. Auch wurden Waffen und Sprengstoff für Selbstmordanschläge sichergestellt.

Die jetzt gesprengte Zelle hatte über das Netz Kontakt zu Propaganda-Einheiten des IS und kommunizierte offen mit ihnen. "Über einen längeren Zeitraum teilten sie Videos, die den IS verherrlichten und dazu aufriefen, Anschläge in Europa durchzuführen, hieß es weiter.

Karte: Hier im Norden Spaniens wurde ein Jihadist verhaftet:

