Lotto-Gewinner wird als Bankräuber entlarvt

Wie lange kommt man mit 15 Millionen Euro aus? Im Falle eines Lotto-Siegers aus Los Angeles nicht einmal 20 Jahre lang.

Umfrage Wie lange könnten Sie mit 15 Millionen auskommen? Ich würde es gut anlegen - da hätte auch die nächste Generation noch was davon.

Ich würde es mir gut gehen lassen. Arbeiten müsste ich wohl nie wieder.

Naja, wenn man sich etwas mehr Luxus leisten möchte, ist das Geld schnell weg.

Höchstens einen Tag lang!

Ich will so viel Geld gar nicht haben.

James H. knackte 1998 den Jackpot und durfte sich über eben diese Summe freuen. Nach seinem Sieg meinte der damals 35-Jährige, dass er das Geld nicht verballern wollen würde.

Lange hielt sein Vorsatz jedoch nicht - er wurde kurze Zeit darauf Heroinabhängig. Rund 800 investierte er jede Woche in seine Sucht.

Zehn Banken ausgeraubt

2017 war der Geldtopf offenbar leer: James H. fing nämlich plötzlich an Banken auszurauben. Sogar das FBI wurde auf den ehemaligen Lotto-Gewinner angesetzt. Zum Verhängnis wurde ihm wohl letztendlich sein unverwechselbares Fluchtfahrzeug. Aufgrund dessen wurde er nur noch der "PT Cruiser Bandit" genannt.

Am Ende klickten die Handschellen - James H. gestand vor Gericht, dass er vier Banken ausraubte. Zehn Fälle wurden ihm vorgeworfen. Viel Unterschied macht das jedoch nicht, denn der unglückliche Sieger wird wohl nicht mehr so schnell auf freien Fuß kommen - 80 Jahre Haft hieß es am Ende.

(slo)