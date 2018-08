Mon Dieu! Adliger verklagt Paris auf 351 Mio. Euro

Sein Name ist Louis Jean Raymond Marie de Vincens de Causans (44) und er hat eine Mission: Die Welt soll erfahren, dass seiner Familie Unrecht widerfahren ist! Dabei geht es nicht um Peanuts, sondern gleich um den Fürstenthron in Monaco. Der französische Adlige wirft nämlich der Regierung in Paris vor, dass seine Vorfahren vor einem Jahrhundert in der Thronfolge ausgeboten wurden – mit einem Trick. Als "kleine" Entschädigung verlangt der Graf jetzt 351 Millionen Euro ...



Das Netz berichtet über die filmreife Story (Quelle: YouTube).

"In Wirklichkeit kam mein Cousin Fürst Albert II. nur durch ein Kunststück auf den Thron. Frankreich hatte damals einen Weg gefunden, die Kontrolle über Monaco zu erlangen. Nach dem bizarren Handstreich haben sie bestimmt, wer dort regiert", so Louis de Causans. Der Kläger betont aber, dass Fürst Albert nicht das Ziel seines juristischen Angriffs ist.

Änderte Frankreich die Erbfolge zu seinen Gunsten



Und um was ging es? Laut Kläger soll Frankreich 1911 aktiv in die Nachfolge von Prinz Louis II. eingegriffen haben, der keine Erben hinterließ. Auf ihn wäre ein Deutscher (und Cousin von Louis de Causans) auf den Thron von Monaco gefolgt – für Paris undenkbar. Normalerweise wären die Vorfahren von Louis de Causans an der Reihe gewesen. Doch Frankreich entschied sich anders: Unter dem Druck aus Paris musste Prinz Louis seine uneheliche Tochter Charlotte adoptieren, die er mit seiner Mätresse gezeugt hatte – der Ururgroßmutter von Prinz Albert. Zwei Gesetze 1911 und 1918 sollen die neue Erbfolge legitimiert haben.

Die Klage-Frist endet am 2. September

Der Graf, der direkt von Honoré III. abstammt, der Monaco zwischen 1733 und 1793 regierte, hat die Klage an das französische Außenministerium geschickt: "Die Frist endet am 2. September. Dann müssen sie entscheiden, ob sie die Klage ablehnen oder annehmen", so sein Anwalt Jean-Marc Descoubès ...

