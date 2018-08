Zu klein? Brite (1,17 Meter) darf nicht aufs College!

Das ist leider kein Witz: In England wurde Louis Makepeace (18) jetzt verweigert, auf das "Heart of Worcestershire College" in Redditch zu gehen – er wollte dort auch Kochkurse belegen. Begründung: Für die Küche sei er mit seiner Größe von 1,17 Metern aus Sicherheitsgründung zu klein – man könnte ja über ihn stolpern und sich verletzen! Der junge Mann wirft der akademischen Einrichtung jetzt (völlig zu Recht) Diskriminierung vor ...



Louis macht gerne Netz-Challenges mit (Quelle: YouTube).

Der unter Zwergwuchs leidende Jugendliche musste sich von der Schulleitung anhören, dass er eine "Störung" für die anderen 14 Teilnehmer des Kurses darstellen würde, wenn er "unter ihre Beine" geraten würde. Seiner Mutter Pauline (56) wurde zudem mitgeteilt, dass er eh niemals in der Küche arbeiten dürfte – er sei ein Sicherheits- und Gesundheitsrisiko. Auf das College gehen über 10.000 Studenten ab 16 Jahren.

Die Schule berät noch und will sich nicht äußern

Louis, dessen Berufswunsch Koch ist, ist nun am Boden zerstört: "Es ist schlimm, mein Traum war es, diesen Kochkurs zu besuchen", so Makepeace. Auch sein Vorschlag, dass er extra für ihn angefertigte Gerätschaften zum Kochen benutzen könnte, um niemand zu stören oder sogar zuhause kochen könnte, wurde von der Schulleitung abgelehnt. Seine Mutter will aber kämpfen und hat das College aufgefordert, zu beraten und dann zu einer Entscheidung zu kommen. Die Schulleitung wollte sich zu dem Fall nicht äußern, das sie "noch in Diskussionen" darüber seien ...

(tas)