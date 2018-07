Lübeck: Messerattacke in Bus - mehrere Verletzte

In der norddeutschen Stadt Lübeck ist es am Freitagnachmittag zu einer Bluttat mit mehreren Verletzten gekommen. Wie die "Lübecker Nachrichten" berichten, soll ein Mann in einem vollbesetzten Bus im Stadtteil Kücknitz ein Messer gezogen und mehrere Insassen attackiert haben.

Die "Lübecker Nachrichten" berichten von einem Schwerverletzten und "mehreren Leichtverletzten". Nach der Tat soll der Angreifer zunächst die Flucht ergriffen haben. Kurze Zeit später wurde er von einer Polizeistreife gefasst.

Im Bus hatte der Angreifer einen qualmenden Rucksack voller Brennspiritus zurückgelassen. Dieser wurde von Zeugen gelöscht.

Busfahrer als Held

Augenzeugen berichten, dass der Angreifer ohne Vorwarnung ein Küchenmesser aus seinem Rucksack zog und wahllos auf Passagiere des vollbesetzten Busses einstach. Der Busfahrer hielt an und öffnete geistesgegenwärtig die Türen, so dass die Passagiere fliehen konnten. Als er sich dem Angreifer entgegenstellte, wurde er offenbar selbst verletzt.



Die Polizei hat das Gebiet rund um den Tatort weiträumig abgesperrt. Der Angreifer ist inzwischen gefasst worden. Es handelt sich laut Medienberichten um einen 30-jährigen Mann, der aus dem Iran stammt.

Die Hintergründe der Tat sind bisher noch unklar. Laut Behörden werde derzeit nichts ausgeschlossen, auch ein Terror-Hintergrund sei im Bereich des Möglichen.



