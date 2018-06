Tiger, Löwen und Pumas aus Zoo ausgebrochen

Wie der "SWR" berichtet, kam es durch die heftigen Unwetter in Deutschland zu Überschwemmungen in dem Zoo in Lünebach in der Eifel.

Dadurch konnten gleich mehrere gefährliche Wildtiere aus ihren Gehegen ausbrechen. So entkamen unter anderem zwei Löwen, zwei Tiger und Pumas.

Auch ein Bär brach aus, das Tier soll mittlerweile aber bereits erschossen worden sein.

Anwohner müssen zu Hause bleiben

Die Anwohner von Lünebach wurden von den Behörden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben und diese vorerst nicht zu verlassen.

In lünebach haben wir heute wunderbares Grill Wetter! Dazu sind auch noch Wildtiere aus dem Zoo ausgebrochen... Der Tag ist super! pic.twitter.com/7OI08Kd5NN — Fliesen_Tisch (@Fliesen__Tisch) 1. Juni 2018

Es ist völlig unklar, wo sich die entkommenen Tiere derzeit aufhalten. Es sei aber durchaus möglich, dass sie sich noch auf dem Gelände des Zoos befinden, heißt es in deutschen Medien.

400 Tiere im Zoo

Der Zoo in Lünebach beherbergt knapp 400 Tiere, darunter eben auch viele Raubkatzen. Wie so viele der Tiere gleichzeitig ausbrechen konnte, ist nicht bekannt.

Im Zoo in Lünebach in der Eifel sind gefährliche Wildtiere ausgebrochen. Es soll sich um Löwen und Pumas handeln. Die Bevölkerung wird aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben und gesichtete Tiere der Polizei zu melden. — SWR Aktuell (@SWRAktuell) 1. Juni 2018

(wil)