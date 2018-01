Macron schenkt Chinas Staatschef ein Pferd

Am heutigen Montag ist Emmanuel Macron in China gelandet, bis 10. Jänner bleibt er in Peking, um mit seinem Kollegen Xi Jinping zu verhandeln. Als Geschenk, um die "freundschaftlichen Verbindungen" zu unterstreichen, will der französische Präsident seinem Gastgeber ein Pferd überreichen.

Der Wallach, der bis zum Herbst zur Republikanischen Garde Frankreichs gehörte, hört auf den Namen Vésuve de Brekka. Xi Jinping soll sich bei einem Paris-Besuch im Jahr 2014 ganz "fasziniert" von dem Gaul gezeigt haben. Außerdem wird Macron auf Mandarin "Makelong" genannt, was übersetzt "Das Pferd, das den Drachen besiegt" heißt.

Macron, der sein großzügiges Präsent "als Symbol unserer Freundschaft" via Twitter ankündigte, antwortet damit geschickt auf die chinesische "Panda-Diplomatie". Denn die Volksrepublik verleiht anderen Ländern regelmäßig Panda-Pärchen als Zeichen der Verbundenheit.

Symbole de notre amitié, voici Vésuve de Brekka qui ouvre une coopération de long terme avec notre Garde républicaine. pic.twitter.com/kl6la4B2IV — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 8. Januar 2018

Ob sich der chinesische Staatschef über Vésuve de Brekka freut, bleibt abzuwarten. Aber einem geschenkten Gaul schaut man bekanntermaßen nicht ins Maul.

(red)