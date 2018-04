Macrons Baum vor Weißem Haus verschwunden

Bei seinem Staatsbesuch in den USA vergangene Woche brachte Emmanuel Macron nicht nur seine Frau und eine gehörige Portion französischen Charme mit, sondern – als Zeichen der Verbundenheit – auch einen Eichensetzling aus der Gegend von Belleau. Dort hatten im Ersten Weltkrieg US-Soldaten an der Seite Frankreichs gekämpft.

Trump und Macron zeigten sich der Presse im Schmusekurs: Händchen halten, Umarmen und Bussis in Hülle und Fülle. Und natürlich auch das gemeinsame Garteln, mit moralischer Unterstützung durch die Präsidenten-Gattinnen.



100 years ago, American soldiers fought in France, in Belleau to defend our freedom. This oak tree (my gift to @realDonaldTrump) will be a reminder at the White House of these ties that bind us. pic.twitter.com/AUdVncaKRN